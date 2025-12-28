Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян назвал Буллета «странным пиратом» и усомнился в его явке на ивент в Армении

Царукян назвал Буллета «странным пиратом» и усомнился в его явке на ивент в Армении
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян заявил, что его следующий соперник, боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, не прибыл на запланированную пресс-конференцию накануне турнира, и выразил сомнения, что боец вообще появится на поединке.

«Какой-то он странный пират. Не хочет захватывать Армению. По ходу, он забоялся. Опоздал на рейс, не сел на самолёт. По ходу, все его разговоры были всего лишь водой. Посмотрим, завтра пресс-конференция. Приедет этот пират или нет. Если нет, то его никнейм надо поменять. Вы поняли, на какой…» — заявил Царукян в прямом эфире в социальных сетях.

Царукян и Буллет должны встретиться 30 декабря в Ереване в рамках шоу по грэпплингу под эгидой промоушена HYPE FC.

Материалы по теме
«Пирата нелегко потопить или задушить». Шара Буллет — о схватке в грэпплинге с Царукяном
Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android