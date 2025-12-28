Царукян назвал Буллета «странным пиратом» и усомнился в его явке на ивент в Армении

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян заявил, что его следующий соперник, боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, не прибыл на запланированную пресс-конференцию накануне турнира, и выразил сомнения, что боец вообще появится на поединке.

«Какой-то он странный пират. Не хочет захватывать Армению. По ходу, он забоялся. Опоздал на рейс, не сел на самолёт. По ходу, все его разговоры были всего лишь водой. Посмотрим, завтра пресс-конференция. Приедет этот пират или нет. Если нет, то его никнейм надо поменять. Вы поняли, на какой…» — заявил Царукян в прямом эфире в социальных сетях.

Царукян и Буллет должны встретиться 30 декабря в Ереване в рамках шоу по грэпплингу под эгидой промоушена HYPE FC.