«Никакой не скам». Махачев — о сотрудничестве UFC и «Телеграма»

«Никакой не скам». Махачев — о сотрудничестве UFC и «Телеграма»
Чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев оценил сотрудничество мессенджера «Телеграм» с промоушеном Даны Уайта.

– Расскажи про сотрудничество с «Телеграмом». И какие впечатления от Павла Дурова?
– Я с Павлом Дуровым не встречался. Но «Телеграм» мне понравился. В этом году я начал вести канал. Туда можно закидывать долгие видео, интересные. Чтобы фанатам было интересно. Мне интересно вести… Вся история, чем ты занимаешься, там сохраняется, можешь пролистать, просто посмотреть.

– А что «Телеграм» хочет делать в сотрудничестве с UFC?
– Так же, как было с Хабибом, наверное. Создавать подарки. Чтобы каждый мог приобрести. Чтобы у него были эти мини-подарки. Наверное, то же самое и с UFC. Знаю, что и насчёт меня какие-то переговоры идут – насчёт эксклюзивного сотрудничества. Наверное, тоже будут создаваться какие-то маленькие подарки. Помните, когда Хабиб это запостил, многие люди Конору сказали, что это скам какой-то. Это никакой не скам. Человек может купить и просто подарить кому-то – и всё. Там не было такого, что «покупайте, чтобы заработать в будущем», — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».

Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
