Тренер Буллета — Царукяну: эти разговоры мне напоминают о разговорах про больную спину

Гор Азизян, являющийся тренером топового бойца UFC, выступающего в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, прокомментировал слова Армана Царукяна о том, что его подопечный «странный пират» и не появится на шоу по грэпплингу под эгидой промоушена HYPE FC.

«Сейчас посмотрел твоё видео, где ты серьёзно так рассуждаешь о том, чего не знаешь. Во-первых, Шара не опоздал. Шара был там. Во-вторых, рейс отменили, нам даже не сказали ничего. Мы приехали, а там никого нет. Я тебе больше скажу, мы за свой счёт купили билеты и, надеюсь, сейчас прилетим в Ереван. Просто зачем такие заявления? Никнейм там решил поменять… Прекращай, пожалуйста. Эти разговоры мне напоминают о разговорах про больную спину», — сказал Азизян в видео, которое опубликовал в социальных сетях.