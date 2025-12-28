«Как греческий бог». Роган назвал будущую звезду UFC

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган комплиментарно оценил 23-летнего камерунского бойца Атеба Готье.

«Атеба Готье. Этот парень из Камеруна. Ох, он чертовски пугающий. Он весит 84 кг, рост 193 см, сложен как греческий бог, и он всех «выкуривает». Всех, кого ни встретит, просто стирает в порошок. [У него] пугающая мощь, суперскорость, отличная техника, всё… Он хорош, чувак. Очень хорош. И чертовски силён к тому же. Очень крупный для своей весовой категории и потрясающий ударник, мужик. [Он] молод. Этот парень — будущее. Он и есть будущее», — сказал Роган на своём YouTube-канале.