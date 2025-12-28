Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов потроллил Андреса Иньесту кричалкой «Реала»

Хабиб Нурмагомедов потроллил Андреса Иньесту кричалкой «Реала»
Комментарии

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев опубликовал видео, на котором бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, наблюдая за игрой в падел бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты, проскандировал девиз мадридского «Реала» — «Hala Madrid».

На кадрах сначала показывается, как Иньеста играет в падел (разновидность тенниса), после чего камера переводится на сидящего Хабиба, который произносит знаменитую кричалку болельщиков «Реала».

Ислам. Э, я не успеваю, не успеваю!
Хабиб. Hala Madrid! Hala Madrid!
Ислам (смеётся). Ночной кошмар «Реала».
Хабиб (на фоне). Hala Madrid, — сказали в видео спортсмены.

Хабиб Нурмагомедов — давний болельщик «Реала» Мадрид и частый гость на матчах клуба.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android