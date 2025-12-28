Хабиб Нурмагомедов потроллил Андреса Иньесту кричалкой «Реала»

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев опубликовал видео, на котором бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, наблюдая за игрой в падел бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты, проскандировал девиз мадридского «Реала» — «Hala Madrid».

На кадрах сначала показывается, как Иньеста играет в падел (разновидность тенниса), после чего камера переводится на сидящего Хабиба, который произносит знаменитую кричалку болельщиков «Реала».

Ислам. Э, я не успеваю, не успеваю!

Хабиб. Hala Madrid! Hala Madrid!

Ислам (смеётся). Ночной кошмар «Реала».

Хабиб (на фоне). Hala Madrid, — сказали в видео спортсмены.

Хабиб Нурмагомедов — давний болельщик «Реала» Мадрид и частый гость на матчах клуба.