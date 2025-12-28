«Ну и сюрприз преподнесли!» Ротуэлл — о поединке с Орловским в BKFC

44-летний американский боец смешанных единоборств Бен Ротуэлл, выступавший в Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжёлом весе, высказался о поединке в BKFC с Андреем Орловским.

«Ну и сюрприз они мне преподнесли! Я не просто в главном бою вечера; я в главном бою крупнейшего события за всю историю BKFC. Публика в Филадельфии, наверное, самая заряженная, перед которой мне доводилось выступать. Для меня это был невероятный момент — не просто выиграть титул, а сделать это перед такими фанатами. Должно быть, я произвёл впечатление, раз теперь мне доверили главный бой на крупнейшем шоу в легендарном бойцовском городе — Филадельфии. Я в большом предвкушении», — приводит слова Ротуэлла издание MMAJunkie.

На счету Орловского две победы над Ротуэллом в ММА. Андрей впервые победил Бена нокаутом в первом раунде 19 июля 2008 года в ныне не существующем промоушене Affliction. 11 лет спустя на UFC на ESPN 4 Орловский победил единогласным решением судей.