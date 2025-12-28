Чарльз Оливейра показал новую татуировку с покемонами

36-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра продемонстрировал новую большую татуировку на ноге, выполненную в стилистике франшизы «Покемон».

Фото: WTS TATTOO

Бразильский боец сделал репост в социальных сетях процесса нанесения тату, а также финального результата. Работа представляет собой полноценный «рукав», покрывающий значительную часть его ноги и изображающий нескольких известных покемонов и главного героя аниме Эша Кетчума.

На счету Оливейры 36 побед и 11 поражений. Один бой с его участием остался без результата. В последнем поединке он задушил Матеуша Гамрота. Следующий поединок состоится в марте 2026 года с обладателем пояса BMF Максом Холлоуэем на номерном турнире 326, который пройдёт в ночь на 8 марта в Лас-Вегасе (США).