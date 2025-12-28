Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра показал новую татуировку с покемонами

Чарльз Оливейра показал новую татуировку с покемонами
Комментарии

36-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра продемонстрировал новую большую татуировку на ноге, выполненную в стилистике франшизы «Покемон».

Фото: WTS TATTOO

Фото: WTS TATTOO

Фото: WTS TATTOO

Фото: WTS TATTOO

Бразильский боец сделал репост в социальных сетях процесса нанесения тату, а также финального результата. Работа представляет собой полноценный «рукав», покрывающий значительную часть его ноги и изображающий нескольких известных покемонов и главного героя аниме Эша Кетчума.

На счету Оливейры 36 побед и 11 поражений. Один бой с его участием остался без результата. В последнем поединке он задушил Матеуша Гамрота. Следующий поединок состоится в марте 2026 года с обладателем пояса BMF Максом Холлоуэем на номерном турнире 326, который пройдёт в ночь на 8 марта в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android