Ротуэлл объяснил, почему третий поединок с Орловским будет важнейшим

44-летний американский боец смешанных единоборств Бен Ротуэлл, выступавший в Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжёлом весе, объяснил, почему бой с Андреем Орловским в промоушене BKFC имеет ключевое значение для него.

«У него две победы надо мной. Что бы ни говорили, он взял их. Те бои были важными событиями для нас обоих и помогли ему в карьере. Но этот бой, из всех трёх, для меня важнейший. И если есть один, который я обязан выиграть, то это именно он. Этот бой определит, как я завершу свою карьеру. После него на кону будет очень многое, так что давление никуда не делось. Мне тоже есть что доказать ему.

Бокс на голых кулаках — это совсем другой зверь. Андрей в тех боях по ММА использовал удары ногами, проводил броски. Сейчас он не может сделать ничего из этого. Ему придётся иметь дело буквально с двумя самыми опасными орудиями на планете (показывает кулаки), и я покажу, что это значит. Да, я не дрался целый год, и это досадно. Мой соперник успел провести три боя, так что Андрей готов. Он идёт за мной. Но я всё это время находился в непрерывном тренировочном лагере, просто старался правильно встраивать периоды отдыха, чтобы не выгореть. Я готов драться прямо сейчас. Это без шуток», — приводит слова Ротуэлла издание MMAJunkie.