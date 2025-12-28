Теренс Кроуфорд поставил $ 10 тыс. на победу Шакура Стивенсона в поединке с Лопесом

Американский непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO), завершивший свою карьеру в декабре, во время трансляции блогера Эдин Росса на платформе KICK поставил $ 10 тыс. на победу чемпиона мира в трёх весовых категориях непобеждённого американца Шакура Стивенсона (24-0, 11 KO) в поединке с Теофимо Лопесом-младшим (22-1, 13 KO).

Бой между двумя американцами состоится в ночь на 1 февраля 2026 года в Нью-Йорке, США.

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.

Теофимо Лопесу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году. Становился чемпионом мира в лёгком и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.