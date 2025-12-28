Видео: Эдди Хирн и Александр Усик дурачатся в отеле

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик опубликовал на своей странице в социальных сетях видеоролик, на котором в отеле он дурачится вместе со своим промоутером Эдди Хирном.

«Пиу-пиу-пиу. Эдди Хирн, ты был у меня на прицеле», — подписал видео Усик.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.