Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко сообщил о разводе с женой

Александр Емельяненко сообщил о разводе с женой
Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил, что развёлся со своей супругой Полиной Селедцовой.

«Что делал в МФЦ? Честно? С женой разводился. У неё своя жизнь, у меня своя. Если нет любви, то нечего жить вместе. Наберитесь смелости и придите, разведитесь. Как-то так», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

«Оставляем прошлое в старом году. Входим в 2026 год. Мы развелись с Полиной. Всем хорошего настроения, люди добрые!» — подписал ролик Емельяненко.

Впервые Емельяненко женился на Полине в 2015 году, однако три года спустя пара развелась. Вскоре они возобновили отношения, а в октябре 2022 года снова поженились.

