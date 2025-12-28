Скидки
Хабиб Нурмагомедов вручил награду Полю Погба на Globe Soccer Awards

Хабиб Нурмагомедов вручил награду Полю Погба на Globe Soccer Awards
Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вручил награду полузащитнику «Монако» Полю Погба на церемонии Globe Soccer Awards, проходящей в Дубае. Погба получил награду за лучший камбэк года.

Фото: Кадр из трансляции

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Монако» три матча в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере.

