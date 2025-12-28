«Ты худший боец в истории UFC». Тилл жёстко прошёлся по Пауло Косте

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл жёстко раскритиковал бразильского бойца Пауло Косту.

«Этот парень — огромный кусок стероидного дерьма. Никакого уважения к спорту! Пора махнуть на него рукой, пусть он и дальше развлекается в соцсетях. Пауло, ты ничтожный придурок. Завязывай со смешанными единоборствами, братан. Ты худший боец в истории UFC. Тот факт, что ты был претендентом на пояс, – это издевательство. Ты был даже худшим претендентом, чем я. А это чего-то, да стоит», — написал Даррен Тилл в соцсетях.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC 318, Коста победил единогласным судейским решением россиянина Романа Копылова.

Ранее стало известно, что поединок Пауло Косты с его соотечественником Брунно Феррейрой отменён. Бой должен был состояться в рамках номерного турнира UFC 326, который пройдёт 8 марта в Лас-Вегасе (США).