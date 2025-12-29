Скидки
Даниэль Кормье объяснил, почему Хабиб достоин большего признания

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил уверенность, что наследие россиянина Хабиба Нурмагомедова выходит далеко за пределы спорта. По мнению американца, влияние Хабиба на его родной регион и страну невозможно переоценить.

«Хабиб заслуживает большего признания за то, что сделал для команды и региона. Знаю, что многие высоко его ценят, но не думаю, что они отдают ему достаточно должного за тот вклад, который он внёс в развитие этого бойцовского региона. Полагаю, он заслуживает большего признания за то, что он сделал. И я думаю, что он действительно изменил курс целой страны, целого региона страны тем, чего добился», – сказал Кормье на канале WEIGHING IN в YouTube.

