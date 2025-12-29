Скидки
Чемпион UFC Том Аспиналл высказался о сроках возвращения в строй

Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл ответил на вопрос по поводу сроков возращения в строй. Спортсмен получил травму глаза в поединке с Сирилем Ганом после тычка со стороны француза. Бой был признан несостоявшимся. Соперники встречались в конце октября 2025 года.

– Сейчас в центре внимания операция, а затем возвращение в 2026 году?
— Таков план. К тому времени, как это выйдет это видео, мне, вероятно, уже сделают операцию на одном глазу. Следующая операция запланирована на середину января, так что мы работаем над возвращением, — сказал Аспиналл на видео на своей странице в социальных сетях.

Комментарии
