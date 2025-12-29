Скидки
«Собираюсь развеять миф». Шара Буллет — о предстоящем поединке по грэпплингу с Царукяном

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, поделился мнением о предстоящем поединке по грэпплингу с первым номером лёгкого веса UFC Арманом Царукяном. Схватка состоится 30 декабря в Армении.

«Собираюсь развеять миф о большой разнице в весе между нами. Многие считают, что бойцы лёгкого веса в обычной жизни весят около 70 килограммов, но на самом деле они намного тяжелее. Я от природы средневес, и это все знают. У меня никогда не бывает проблем с тем, чтобы уложиться в 84 килограмма. Думаю, Арман будет весить примерно столько же», — заявил Магомедов.

