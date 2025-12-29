Скидки
Хабиб Нурмагомедов обратился к Фердинанду. Рио отреагировал

Прославленный английский футболист Рио Фердинанд разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ранее Хабиб посещал церемонию Globe Soccer Awards, которая проходила в Дубае (ОАЭ).

«Увидимся завтра на сцене», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

«Будет честью, брат», — ответил Фердинанд.

Фото: Из личного архива Рио Фердинанда

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб Нурмагомедов вручил награду Полю Погба на Globe Soccer Awards

