Хабиб Нурмагомедов обратился к Фердинанду. Рио отреагировал

Прославленный английский футболист Рио Фердинанд разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ранее Хабиб посещал церемонию Globe Soccer Awards, которая проходила в Дубае (ОАЭ).

«Увидимся завтра на сцене», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

«Будет честью, брат», — ответил Фердинанд.

Фото: Из личного архива Рио Фердинанда

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Материалы по теме Фото Хабиб Нурмагомедов вручил награду Полю Погба на Globe Soccer Awards

Главные новости дня: