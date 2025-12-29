Шара Буллет и Царукян прошли взвешивание перед схваткой по грэпплингу

Завтра, 30 декабря, в Ереване (Армения) пройдёт поединок по грэпплингу между бойцами UFC Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет, и Арманом Царукяном. В преддверии поединка оба спортсмена приняли участие в официальной церемонии взвешивания.

Царукян прошёл взвешивание в верхней одежде, показав на весах 84 кг. Вес Шары Буллета оказался также 84 кг.

Отметим, что в UFC Царукян выступает в лёгкой весовой категории (до 70 кг), в то время как Шара Буллет – в среднем дивизионе (84 кг).

Ранее Магомедов поделился мнением о предстоящем поединке, коснувшись темы веса.

