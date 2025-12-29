Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет и Царукян прошли взвешивание перед схваткой по грэпплингу

Шара Буллет и Царукян прошли взвешивание перед схваткой по грэпплингу
Комментарии

Завтра, 30 декабря, в Ереване (Армения) пройдёт поединок по грэпплингу между бойцами UFC Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет, и Арманом Царукяном. В преддверии поединка оба спортсмена приняли участие в официальной церемонии взвешивания.

Царукян прошёл взвешивание в верхней одежде, показав на весах 84 кг. Вес Шары Буллета оказался также 84 кг.

Отметим, что в UFC Царукян выступает в лёгкой весовой категории (до 70 кг), в то время как Шара Буллет – в среднем дивизионе (84 кг).

Ранее Магомедов поделился мнением о предстоящем поединке, коснувшись темы веса.

Материалы по теме
«Собираюсь развеять миф». Шара Буллет — о предстоящем поединке по грэпплингу с Царукяном

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android