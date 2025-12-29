Скидки
Роберт Уиттакер высказался о сроках следующего боя и возможной смене весовой категории

Роберт Уиттакер высказался о сроках следующего боя и возможной смене весовой категории
Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер признался, что рассматривает вариант со сменой весовой категории. Спортсмен планирует вернуться в октагон в середине следующего года и не исключает, что это произойдёт уже в полутяжёлом дивизионе.

«Я хочу вернуться примерно в середине следующего года. Не знаю, будет ли это средний вес. На самом деле я подумываю о переходе в полутяжёлый вес. Потенциально это возможно. Я стал крупнее. Все будут говорить: «О, он слишком мал для этого веса!» Но соперники и здесь [в среднем весе] выше меня. Так что какая разница? У всех и так есть преимущество передо мной в росте. У всех и так есть преимущество в размахе рук», – сказал Уиттакер на канале MMArcade Podcast в YouTube.

Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА

Чимаев станцевал лезгинку после победы над Уиттакером:

