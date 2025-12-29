Роберт Уиттакер высказался о сроках следующего боя и возможной смене весовой категории

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер признался, что рассматривает вариант со сменой весовой категории. Спортсмен планирует вернуться в октагон в середине следующего года и не исключает, что это произойдёт уже в полутяжёлом дивизионе.

«Я хочу вернуться примерно в середине следующего года. Не знаю, будет ли это средний вес. На самом деле я подумываю о переходе в полутяжёлый вес. Потенциально это возможно. Я стал крупнее. Все будут говорить: «О, он слишком мал для этого веса!» Но соперники и здесь [в среднем весе] выше меня. Так что какая разница? У всех и так есть преимущество передо мной в росте. У всех и так есть преимущество в размахе рук», – сказал Уиттакер на канале MMArcade Podcast в YouTube.

