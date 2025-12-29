Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа пострадал в смертельном ДТП в Нигерии, названы детали

Энтони Джошуа пострадал в смертельном ДТП в Нигерии, названы детали
Комментарии

Именитый британский боксёр Энтони Джошуа получил незначительные травмы в результате автомобильной аварии в Нигерии, которая унесла жизни двух человек. Об этом информирует Daily Express со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошёл на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик.

По данным местных СМИ, Джошуа находился на заднем сиденье автомобиля. В сети Интернет распространились видео с места аварии, на которых спортсмен выглядит дезориентированным и испытывающим боль, когда ему помогают выбраться из искорёженной машины. Сообщается, что сам боксёр отделался лёгкими повреждениями.

Материалы по теме
Пора отдать должное Джейку Полу. Блогера критикуют, но он заслужил уважение
Пора отдать должное Джейку Полу. Блогера критикуют, но он заслужил уважение

Открытая тренировка Энтони Джошуа:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android