Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Свидетель смертельного ДТП с участием Энтони Джошуа сообщил подробности

Свидетель смертельного ДТП с участием Энтони Джошуа сообщил подробности
Комментарии

Аденийи Ороджо, очевидец смертельного ДТП с участием британском боксёра Энтони Джошуа, дал комментарий по поводу инцидента.

«Это был кортеж из двух машин — Lexus и Pajero. Джошуа сидел позади водителя. В момент аварии в Lexus находились четыре человека. Мы начали спасательные работы до прибытия дорожной службы. Пассажир рядом с водителем и человек, сидевший рядом с Джошуа, погибли на месте», — приводит слова Ороджо Daily Express со ссылкой на Punch.

Ранее сообщалось, что авария унесла жизни двух человек. Сам Джошуа находился на заднем сиденье автомобиля и пострадал незначительно.

Материалы по теме
Энтони Джошуа пострадал в смертельном ДТП в Нигерии, названы детали

Андрей Орловский подрался с пранкерами перед боем Джошуа и Пола:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android