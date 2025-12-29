Скидки
Бокс/ММА Новости

Ещё одно видео с места аварии с участием Энтони Джошуа

Комментарии

В социальных сетях появился ещё один видеоролик с места аварии в Нигерии, в которой пострадал бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа.

Очевидцы запечатлели пострадавших и погибших в дорожно-транспортном происшествии людей, а также мучавшегося от полученных повреждений именитого боксёра.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека. Сам Энтони отделался незначительными травмами.

В своём последнем поединке Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола, ставшего профессиональным боксёром.

