Ещё одно видео с места аварии с участием Энтони Джошуа

В социальных сетях появился ещё один видеоролик с места аварии в Нигерии, в которой пострадал бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа.

Очевидцы запечатлели пострадавших и погибших в дорожно-транспортном происшествии людей, а также мучавшегося от полученных повреждений именитого боксёра.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека. Сам Энтони отделался незначительными травмами.

В своём последнем поединке Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола, ставшего профессиональным боксёром.