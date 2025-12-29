Шара Буллет и Арман Царукян провели битву взглядов перед грэпплинг-схваткой

В социальных сетях появился видеоролик, на котором первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян и популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, провели битву взглядов перед схваткой по грэпплингу в Армении.

Схватка между двумя именитыми представителями смешанных единоборств состоится 30 декабря в рамках шоу по грэпплингу под эгидой промоушена HYPE FC.

Ранее оба атлета прошли процедуру взвешиваниях — Царукян пришёл на весы в верхней одежде, показав цифру в 84 кг. Шарабутдин Магомедов, в свою очередь, показал точно такой же вес.