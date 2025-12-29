Водитель Джошуа превысил скорость перед смертельным ДТП — власти Нигерии

Водитель автомобиля, на котором в смертельное ДТП попал экс-чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа, превысил скорость. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Федеральный корпус безопасности дорожного движения.

«Lexus двигался с превышением установленного законом скоростного лимита. Автомобиль потерял управление во время манёвра обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик», — гласит сообщение властей.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека. Сам Энтони отделался незначительными травмами.

В своём последнем поединке Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола, ставшего профессиональным боксёром.