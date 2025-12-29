Скидки
«Лично подарю квартиру в Ереване». Царукян — о возможной победе Шары Буллета в грэпплинге

29-летний боец и первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян сделал громкое заявление перед своей грэпплинг-схваткой с популярным российским представителем UFC, выступающим в среднем весе, Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

«Если завтра Шара у меня выиграет, я ему лично подарю квартиру здесь в Ереване», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Схватка между двумя именитыми представителями смешанных единоборств состоится 30 декабря в рамках шоу по грэпплингу под эгидой промоушена HYPE FC.

18 декабря Арман одержал победу в поединке по бразильскому джиу-джитсу с Мехди Байдулаевым, представляющим бойцовский клуб «Ахмат».

Комментарии
