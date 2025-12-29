Опубликованы судейские записки боя Энтони Джошуа — Джейк Пол

Опубликованы судейские записки боксёрского поединка между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и бывшим блогером, а ныне боксёром Джейком Полом.

Согласно оценкам до нокаута Джошуа уверенно вёл в поединке — все трое судей поставили по итогам шести раундов 60 баллов Джошуа и 50 баллов Джейку Полу.

Победу в поединке одержал Джошуа, в шестом раунде он нокаутировал соперника. Судья остановил бой после очередного нокдауна.

Экс-чемпион уверенно контролировал ход поединка и после нескольких нокдаунов отправил в нокаут блогера-боксёра в шестом раунде.

36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд — 29-4. На счету 28-летнего американца в профессиональном боксе — 12-2.