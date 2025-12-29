Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликованы судейские записки боя Энтони Джошуа — Джейк Пол

Опубликованы судейские записки боя Энтони Джошуа — Джейк Пол
Комментарии

Опубликованы судейские записки боксёрского поединка между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и бывшим блогером, а ныне боксёром Джейком Полом.

Согласно оценкам до нокаута Джошуа уверенно вёл в поединке — все трое судей поставили по итогам шести раундов 60 баллов Джошуа и 50 баллов Джейку Полу.

Победу в поединке одержал Джошуа, в шестом раунде он нокаутировал соперника. Судья остановил бой после очередного нокдауна.

Экс-чемпион уверенно контролировал ход поединка и после нескольких нокдаунов отправил в нокаут блогера-боксёра в шестом раунде.

36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд — 29-4. На счету 28-летнего американца в профессиональном боксе — 12-2.

Материалы по теме
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android