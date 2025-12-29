Магомедов сказал, что подарит Царукяну в случае своего поражения в грэпплинг-схватке

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, во время конференции в Армении рассказал, что подарит первому номеру в лёгком весе UFC Арману Царукяну в случае его победы в грэпплинг-схватке.

«Вот эти «Ролексы» я тебе подарю (показывает часы на руке)», – приводит слова Шарабутдинова Red Corner MMA в социальной сети Х.

Схватка между двумя именитыми представителями смешанных единоборств состоится 30 декабря в рамках шоу по грэпплингу под эгидой промоушена HYPE FC.

Ранее Царукян заявил, что подарит Магомедову квартиру в Армении, если Шара Буллет одержит победу.