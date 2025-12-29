В смертельном ДТП с участием Джошуа погибли два его тренера

Стало известно, кто погиб в автомобильной аварии в Нигерии, в которой пострадал бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Как сообщает издание Sports Illustrated, первым погибшим является Сина Гами, тренер по силовой и физической подготовке. Вторым погибшим стал Роберт Латц, личный тренер британского боксёра.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека. Сам Энтони отделался незначительными травмами.

В своём последнем поединке Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола, ставшего профессиональным боксёром.