Буллет ответил Царукяну: могу за слово поймать и посадить в машину, там борьба не поможет

Буллет ответил Царукяну: могу за слово поймать и посадить в машину, там борьба не поможет
Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, во время пресс-конференции в Армении ответил первому номеру в лёгком весе UFC Арману Царукяну, заявившим на днях, что он испугался прилетать на схватку по грэпплингу.

«Я жил другой жизнью. По детству у себя на районе алюминий воровал, чтобы позволить себе перчатки для тренировок. Так что не надо мне тут про страх, что кто-то испугался. Такие, как ты, на меня заявления писали. И когда на личности переходят… Может, ты думаешь, это хайп, поп-ММА, но у меня другие понятия. Когда мужское задевают, я могу за слово поймать, посадить в машину, мы вдвоём отъедем, там тебе твоя хвалёная борьба не поможет. Из этой поездки только один человек может вернуться, ты можешь там остаться», — приводит слова Магомедова аккаунт Red Corner X в социальной сети Х.

«Такие, как ты, на меня заявления писали». Что не поделили Шара Буллет и Царукян
«Такие, как ты, на меня заявления писали». Что не поделили Шара Буллет и Царукян
