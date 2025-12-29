Скидки
«С лучшими спортсменами в мире». Хабиб сделал совместное фото с Джоковичем и Махачевым

«С лучшими спортсменами в мире». Хабиб сделал совместное фото с Джоковичем и Махачевым
Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и чемпионом UFC в полусредней весовой категории россиянином Исламом Махачевым.

«С лучшими спортсменами в мире», — подписал фото Хабиб.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов и Махачев встретились с Джоковичем на церемонии Globe Soccer Awards, которая вчера, 28 декабря, прошла в Дубае (ОАЭ).

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере.

