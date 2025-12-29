Джейк Пол отреагировал на смертельное ДТП с участием Энтони Джошуа

Американский блогер и боксёр Джейк Пол отреагировал на смертельное ДТП с участием экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, в котором погибли два его тренера — Сина Гами и Кевин Айоделе.

«Покойтесь с миром, Сина Гами и Кевин «Латиф / Латц» Айоделе. Мои мысли и молитвы с их семьями, друзьями и Эй-Джеем», — написал Джейк Пол в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека. Сам Энтони отделался незначительными травмами.

В своём последнем поединке Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола, ставшего профессиональным боксёром.