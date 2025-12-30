«Не позволю своему эго взять верх». Том Аспиналл — о возвращении в октагон

32-летний английский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) Том Аспиналл высказался по поводу своего возвращения в октагон.

«Я готов вернуться, но сначала должен поправить своё здоровье. Не собираюсь идти на компромисс. Не позволю своему эго взять верх. Всё должно быть правильно. Так что [я вернусь], когда настанет подходящее время. Как бы это ни выглядело, когда бы это ни было», — сказал Аспиналл на YouTube-канале One on One MMA.

В свою последнем бою Том сражался с французским тяжеловесом Сирилем Ганом за свой титул. Их поединок состоялся в октябре и возглавил турнир UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), но был признан не состоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз со стороны француза.