Стали известны подробности о состоянии Джошуа после аварии

Правительство нигерийского штата Огун поделилось подробностями о состоянии бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа.

«Энтони Джошуа и другой пассажир были немедленно эвакуированы в специализированное медицинское учреждение в Лагосе. После всестороннего клинического обследования врачи подтвердили, что состояние обоих пациентов стабильное и не требует экстренного медицинского вмешательства. Будет сформирована специальная медицинская бригада, которая будет продолжать внимательно наблюдать за пострадавшими», — гласит заявление, которое цитирует BBC.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека — тренеры Джошуа Сина Гами и Кевин Айоделе. Сам Энтони отделался незначительными травмами.

В своём последнем поединке Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола, ставшего профессиональным боксёром.