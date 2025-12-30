Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны подробности о состоянии Джошуа после аварии

Стали известны подробности о состоянии Джошуа после аварии
Комментарии

Правительство нигерийского штата Огун поделилось подробностями о состоянии бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа.

«Энтони Джошуа и другой пассажир были немедленно эвакуированы в специализированное медицинское учреждение в Лагосе. После всестороннего клинического обследования врачи подтвердили, что состояние обоих пациентов стабильное и не требует экстренного медицинского вмешательства. Будет сформирована специальная медицинская бригада, которая будет продолжать внимательно наблюдать за пострадавшими», — гласит заявление, которое цитирует BBC.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека — тренеры Джошуа Сина Гами и Кевин Айоделе. Сам Энтони отделался незначительными травмами.

В своём последнем поединке Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола, ставшего профессиональным боксёром.

Материалы по теме
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android