Президент Нигерии Бола Тинубу лично позвонил Энтони Джошуа после ДТП с его участием

Президент Нигерии Бола Тинубу лично позвонил бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, чтобы выразить соболезнования после смертельной аварии на шоссе Лагос-Ибадан.

В результате ДТП погибли два тренера боксёра — Джошуа Сина Гами и Кевин Айоделе, а сам Джошуа получил лёгкие травмы. Президент, находящийся за границей, также связался с матерью боксёра.

«Я поговорил с Эй Джеем по телефону, чтобы лично выразить соболезнования в связи со смертью его двух спутников. Я пожелал ему всего наилучшего и помолился за него. Он заверил меня, что получает в больнице наилучший уход.

Я также поговорил с его матерью и помолился за неё. Она была очень признательна за мой звонок.

Кроме того, я поговорил с губернатором Дапо Абиодуном, который находился в больнице вместе с ними. Губернатор заверил меня, что сделает всё возможное, чтобы обеспечить Эй Джею наилучшее лечение», — приводит слова Тинубу издание Premium Times.

Авария произошла из-за превышения скорости и обгона в неположенном месте. Джошуа, нигериец по происхождению, выступающий за Великобританию, является в Нигерии одним из самых популярных спортсменов.

