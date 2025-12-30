Усик выразил поддержку Джошуа после аварии в Нигерии

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик обратился со словами поддержки к своему бывшему сопернику Энтони Джошуа, который попал в ДТП в Нигерии.

В результате аварии на автомагистрали Лагос-Ибадан погибли два члена команды британского боксёра, тренеры Сина Гами и Латиф Айоделе. Сам Джошуа получил незначительные травмы.

«Это невероятная утрата. Два замечательных человека, которые были не только частью команды Эй Джея, но и его друзьями! Мои искренние соболезнования их семьям, близким и всем, кто их знал. Энтони, желаю тебе скорейшего восстановления. Держись, чемпион!» — приводит слова Усика издание Fight Time.

Ранее президент Нигерии Бола Тинубу также лично позвонил Джошуа, чтобы выразить соболезнования. Авария произошла из-за превышения скорости и неправильного обгона.