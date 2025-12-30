Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов заявил, что не жалеет о решении завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ни разу не пожалел о своём решении уйти из профессиональных ММА в 2020 году и по-прежнему удовлетворяет соревновательный азарт, тренируясь с лучшими бойцами мира в своём зале.

«Когда я завершил карьеру, я никогда не думал о возвращении. Это было очень ясное решение. Конечно, иногда мне хочется посоревноваться с бойцами высокого уровня, но в моём зале у меня есть лучшие бойцы в мире. Когда мне не хватает соревнований, я иду в зал и нахожу там не только лучших парней в дивизионе, я могу найти лучших бойцов в мире вне зависимости от весовой категории», — заявил Нурмагомедов на саммите World Sports Summit.

Россиянин завершил карьеру с рекордом 29-0 после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. С тех пор слухи о его возможном возвращении периодически возникали, но сам боец не раз их опровергал.

