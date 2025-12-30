Скидки
Фрэнсис Нганну выразил поддержку Джошуа после аварии в Нигерии

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунский боец Фрэнсис Нганну обратился со словами поддержки к своему бывшему сопернику Энтони Джошуа, который попал в ДТП в Нигерии. В результате этой аварии погибли два члена команды британского боксёра, тренеры Сина Гами и Латиф Айоделе. Сам Джошуа получил незначительные травмы.

«Надеюсь на скорейшее выздоровление Эй Джея и выражаю свои искренние соболезнования близким тех, кто потерял жизнь в этой трагедии», — приводит слова Нганну издание Fight Time.

Ранее соболезнования Джошуа уже выразил другой его бывший соперник — чемпион мира Александр Усик. Президент Нигерии Бола Тинубу также лично позвонил боксёру, чтобы выразить поддержку.

