Хабиб Нурмагомедов — о UFC: они хотят трэш-ток и шоу, но это спорт

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, выступая на Всемирном спортивном саммите в Дубае, раскритиковал современные промоушены, в том числе UFC, за ставку на развлекательный контент в ущерб спортивной составляющей.

«Они хотят трэш-ток, они хотят развлечений. Но в конце концов, это спорт. Один на один, и мы увидим, кто лучший в мире. Это не «лучший танцор», не «лучшая причёска», не «больше всего подписчиков». Это должен быть «лучший против лучшего». Я вижу промоутеров, которые следуют политике и не подписывают контракты с определёнными бойцами. Мне это не нравится. Должно быть справедливо», — приводит слова Хабиба издание Sport.es.