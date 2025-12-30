Следующим соперником Бивола может стать немецкий боксёр Михаэль Айферт — The Ring

По информации журналиста The Ring Майка Коппинджера, со ссылкой на менеджера боксёра Вадима Корнилова, следующим соперником Дмитрия Бивола может стать обязательный претендент по версии IBF немец Михаэль Айферт, которого считают подходящим вариантом для первого боя после реабилитации.

Тренер Бивола Геннадий Машьянов сообщил, что врачи отвели на восстановление после операции, перенесённой в августе 2025 года, полгода. Коппинджер уточнил, что реабилитация связана с укреплением мышц поясничной области.

Бивол планирует вернуться на ринг после операции на спине в марте-апреле 2026 года, чтобы провести обязательную защиту, а большой бой против Артура Бетербиева или Дэвида Бенавидеса назначить на вторую половину года.