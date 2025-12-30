Царукян заявил, что готов «обрадовать своих людей» на поединке в Армении

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян поделился эмоциями перед своим первым выступлением на родине, в Армении, где 30 декабря он проведёт схватку по грэпплингу с Шарабутдином Магомедовым (Шарой Буллетом). Мероприятие пройдёт в Ереване под эгидой промоушена HYPE FC.

«Да, я ни разу не выступал в Армении. Конечно, хотелось бы, чтобы UFC приехал сюда, чтобы был масштаб нереальный. Но с Шаром мы тоже неплохо раскрутили эту схватку, и много людей прилетело, много людей придёт поболеть за нас, точнее, за меня. Я заряженный, я готов, готов выигрывать и обрадовать своих людей», — сказал Царукян в интервью для YouTube-канала FIGHT SHOW.