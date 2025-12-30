Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему больше нравилось быть бойцом, чем тренером.

«Мне больше нравится быть бойцом, чем тренером, потому что, чтобы вернуться к нормальной жизни, мне нужна хотя бы неделя, а тренерская работа меня изматывает. Нет энергии, мне очень тяжело, потому что я не могу расслабиться. Потому что, когда я загоняю своих парней в угол, они мне очень близки. Я не могу быть в нормальном эмоциональном состоянии, когда кто-то пытается сломать им лицо, руки и ноги», — сказал Нурмагомедов в эфире подкаста WorldSportSummit.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере.