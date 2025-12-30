Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов признался, что ему больше нравилось быть бойцом, чем тренером

Хабиб Нурмагомедов признался, что ему больше нравилось быть бойцом, чем тренером
Комментарии

Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему больше нравилось быть бойцом, чем тренером.

«Мне больше нравится быть бойцом, чем тренером, потому что, чтобы вернуться к нормальной жизни, мне нужна хотя бы неделя, а тренерская работа меня изматывает. Нет энергии, мне очень тяжело, потому что я не могу расслабиться. Потому что, когда я загоняю своих парней в угол, они мне очень близки. Я не могу быть в нормальном эмоциональном состоянии, когда кто-то пытается сломать им лицо, руки и ноги», — сказал Нурмагомедов в эфире подкаста WorldSportSummit.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере.

Материалы по теме
Хабиб и Златан сошлись в армрестлинге. Видео
Истории
Хабиб и Златан сошлись в армрестлинге. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android