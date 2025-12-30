Царукян высказался о возможном бое между Чимаевым и Шарой Буллетом

Российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян прокомментировал высказывание Магомеда Исмаилова о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

– Когда Магомед Исмаилов говорил, что у Шары Буллета нет шансов с Чимаевым, потому что у Хамзата серьёзное преимущество в борьбе, Шарабутдин на него обиделся.

– Ну, конечно, Хамзат бы его заборол, и не отпустил бы. Но то, что Шара чуть обиделся на Исмаилова… ну, можно понять, потому что земляки должны поддерживать друг друга, и есть моменты, которые многие люди не понимают. Есть друзья, которые дерутся – они армяне, – и я никогда не скажу, что вот он проиграет. Потому что, во-первых, он земляк, во-вторых, он мой друг, – сказал Царукян на канале FIGHT SHOW в YouTube.

