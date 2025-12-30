Скидки
Владимир Кличко выразил поддержку Джошуа после аварии в Нигерии

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко обратился со словами поддержки к своему бывшему сопернику Энтони Джошуа, который попал в ДТП в Нигерии.

«Я глубоко опечален известием о случившемся с Эй-Джеем и смерти его сплочённой группы друзей. Мне посчастливилось участвовать в незабываемом поединке с Эй-Джеем, и я всегда считал его настоящим образцом для подражания, заслуживающим моего глубочайшего уважения. Моё сердце сочувствует ему, и я желаю ему и его близким всего наилучшего в это трудное время», — написал Кличко на своей странице в социальных сетях.

В результате аварии на автомагистрали Лагос — Ибадан погибли два члена команды британского боксёра, тренеры Сина Гами и Латиф Айоделе. Сам Джошуа получил незначительные травмы.

