Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри поддержал Энтони Джошуа после смертельного ДТП в Нигерии

Тайсон Фьюри поддержал Энтони Джошуа после смертельного ДТП в Нигерии
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился со словами поддержки к своему возможному будущему сопернику Энтони Джошуа, который попал в ДТП в Нигерии.

«Это так печально. Пусть бог дарует им хорошее ложе на небесах», — написал Тайсон Фьюри на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Лагос — Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека — тренеры Джошуа Сина Гами и Кевин Айоделе. Сам Энтони отделался незначительными травмами.

В своём последнем поединке Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола, ставшего профессиональным боксёром.

Материалы по теме
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android