«Это будешь не ты». Царукян назвал бойца, которому UFC пообещал титульник

Комментарии

Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян заявил, что боссы UFC дали понять, что поединок с Дэном Хукером не даст ему титульника. Царукян победил новозеландца в ноябре нынешнего года.

«Ситуация такая. Перед боем с Хукером мне сразу сказали, что следующий в очереди Пимблетт, а не ты – даже если ты там выиграешь красиво, нокаутом и так далее, Пимблетт будет драться за титул. И когда я выиграл у Дариуша в такой доминации, болельщики стали на мою сторону – почему дерётся Пимблетт, а не я. Ну организации виднее, они ставят, кто им выгоднее на данный момент, это бизнес. Нужно просто понимать и ждать своего шанса», — сказал Царукян в интервью на телеграм-канале «Mash на спорте».

