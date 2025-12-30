Скидки
Арман Царукян прояснил, есть ли у него конфликт с UFC

Комментарии

Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян заявил, что между ним и промоушеном UFC нет никаких недоговорённостей.

«Никаких подводных камней нет. Да, я упустил свой шанс, слетел с боя. После этого никаких недоговорённостей между нами не было. Они даже дали мне, можно сказать, лёгкий бой, лёгкие деньги, поменяли мне контракт. После боя я финишировал удушающим приёмом – они мне дали бонус и как бы дали понять, что я нужен организации», — сказал Царукян в интервью на телеграм-канале «Mash на спорте».

Напомним, в январе 2025 года Арман выбыл из боя с чемпионом с Исламом Махачевым из-за травмы. Ислам тогда был чемпионом организации в лёгком весе.

Битва взглядов Царукяна и Шары Буллета перед грэпплинг-схваткой:

Комментарии
