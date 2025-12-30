Скидки
Джошуа проходит лечение после смертельного ДТП в одной из элитных больниц Нигерии

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа проходит лечение после смертельного ДТП, в котором погибло два его тренера в одной из элитных больниц Нигерии. Об этом сообщает Daily Mail.

Как информируети источник, в этом эксклюзивном госпитале есть элитный отдел под названием Harley Street Practice, расположенный на шестом этаже, который предлагает VIP-пациентам номера Duchess Royal Suites.

В больнице заявляют, что ее учреждения предлагают «уникальный опыт гостеприимства для наших клиентов, сочетая в себе превосходное качество обслуживания пациентов с роскошью пятизвездочного размещения и уединения».

Пациенты получают индивидуальный уход 24 часа в сутки и имеют доступ к медицинскому персоналу и сотрудникам службы приема и обслуживания.

Они также получают изысканные блюда, приготовленные с учетом их вкусов. Базовые пакеты для королевского люкса с собственной ванной комнатой начинаются от $ 2,7 тыс. В одном из таких номеров и находится Джошуа.

Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
