Тренер Пантожи сообщил, что Александр избежит операции на сломанной руке

Тренер Пантожи сообщил, что Александр избежит операции на сломанной руке
Маркос да Матта, тренер экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Александра Пантожи, сообщил, что бразилец избежит операции после перелома руки.

«Отличные новости в том, что переломров и разрывов связок нет, поэтому мы с большим оптимизмом смотрим на его возвращение. Мы не знаем точно, сколько времени потребуется, потому что нам предстоит пройти курс физиотерапии, чтобы он начал двигать рукой. Как только он начнет свободно двигать рукой, мы начнем планировать его возвращение.

Сначала будут лёгкие тренировки, в после этого мы начнём полноценный тренировочный лагерь. Тогда станет понятно, когда именно мы сможем вернуть пояс», – приводит слова да Матты BloodyElbow.

