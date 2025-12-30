Скидки
Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему в UFC взял прозвище Орёл

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему в UFC взял прозвище Орёл
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что изначально не хотел брать прозвище, однако в промоушене посчитали его имя слишком сложным для произношения.

«Когда UFC подписали со мной контракт в 2012 году, то сказали: «Друг, твоё имя очень сложно произносить. Тебе нужно прозвище». Я ответил: «Зачем? У меня есть имя, почему мне нужно брать какое-то прозвище?» Я даже спросил менеджера, что вообще значит nickname. Он объяснил: «Им сложно выговаривать твоё имя». Тогда я выбрал прозвище Орёл, потому что это символ Дагестана. Но спустя шесть лет все уже знали моё имя», — рассказал Нурмагомедов.

Хабиб завершил карьеру в 2020 году, оставшись непобеждённым бойцом с рекордом 29–0 и став одним из самых узнаваемых спортсменов в истории UFC.

Хабиб Нурмагомедов прокатился на верблюде:

