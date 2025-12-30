Скидки
Бокс/ММА

Боец UFC Брайс Митчелл сделал резонансное заявление о ДТП с Энтони Джошуа

Боец UFC Брайс Митчелл сделал резонансное заявление о ДТП с Энтони Джошуа
Комментарии

Американский боец UFC Брайс Митчелл прокомментировал автомобильную аварию с участием именитого британского боксёра Энтони Джошуа. Спортсмен сделал жёсткое и провокационное заявление, связав инцидент с недавним поединок Джошуа с Джейком Полом.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Если ты не позволишь Джейку Полу победить, через девять дней тебя убьют. Или убьют твоих лучших друзей. Если ты не дашь ему выиграть — кто-то обязательно умрёт», — заявил Митчелл на видео, которое опубликовал портал Home of Fight в социальных сетях.

Высказывание бойца вызвало резонанс в соцсетях. Некоторые болельщики предположили, что видео сгенерировано искусственным интеллектом.

Джошуа победил Пола нокаутом в шестом раунде.

Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы

Первое видео с Энтони Джошуа со смертельного ДДП в Нигерии:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
